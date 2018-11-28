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Бойфренд 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Бойфренд
Киноафиша Сериалы Бойфренд Сезоны Сезон 1

Namjachingoo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 17 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бойфренд»

В 1-м сезоне сериала «Бойфренд» судьба сводит молодую женщину, у которой, кажется, в жизни есть абсолютно все, и молодого человека, у которого практически ничего нет. Они влюбляются друг в друга и решают оставить свои прежние жизни, чтобы быть вместе. Су-хен живет с нелюбимым мужем в браке по расчету, чтобы помочь своему отцу с политической карьерой. Однако после встречи с новым возлюбленным ей удается оформить развод. Джин-хек – простой парень, который занят поисками постоянной работы с неполной занятостью, но судьба пока не улыбается юноше. Наконец, бросив попытки в родной стране, он едет за рубеж, где и встречает Су-хен.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бойфренд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 ноября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 декабря 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 декабря 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 декабря 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 декабря 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 декабря 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
20 декабря 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
2 января 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
3 января 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
9 января 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
10 января 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
16 января 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
17 января 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
23 января 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
24 января 2019
График выхода всех сериалов
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