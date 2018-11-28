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Постер сериала Бойфренд
Постер сериала Бойфренд
Постер сериала Бойфренд
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Бойфренд

Бойфренд (2018 - 2019)

Namjachingoo 16+
Год выпуска 2018
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 17 часов 20 минут
О чем сериал

Пронзительная дорама, ставшая одной из самых популярных за всю историю южнокорейского телевидения. Дочь политика и владелица крупной сети отелей Ча Су-хён прилетает в Гавану, чтобы открыть филиал на Кубе. Однажды вечером, решив немного отдохнуть от дел и бесконечных встреч, Су-хён планирует побыть одна и насладиться закатом на одном из лучших пляжей острова. Однако сделать этого ей не удаётся: при весьма необычных обстоятельствах с ней знакомится молодой парень Ким Джин-хёк. Свободный, открытый и невероятно обаятельный Джин-хёк появляется в жизни Су-хён подобно тёплому летнему бризу. И эта встреча навсегда изменит её жизнь.

В ролях
В ролях
Пак Чин-джу
Ким Хе-ын
Пэк Чи-вон
Чан Сын-джо
Хон Со-джун
Сон Хе-гё
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бойфренд - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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