Пронзительная дорама, ставшая одной из самых популярных за всю историю южнокорейского телевидения. Дочь политика и владелица крупной сети отелей Ча Су-хён прилетает в Гавану, чтобы открыть филиал на Кубе. Однажды вечером, решив немного отдохнуть от дел и бесконечных встреч, Су-хён планирует побыть одна и насладиться закатом на одном из лучших пляжей острова. Однако сделать этого ей не удаётся: при весьма необычных обстоятельствах с ней знакомится молодой парень Ким Джин-хёк. Свободный, открытый и невероятно обаятельный Джин-хёк появляется в жизни Су-хён подобно тёплому летнему бризу. И эта встреча навсегда изменит её жизнь.