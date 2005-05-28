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Эмпайр-Фоллс 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Эмпайр-Фоллс
Киноафиша Сериалы Эмпайр-Фоллс Сезоны Сезон 1

Empire Falls 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 мая 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 2
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эмпайр-Фоллс»

В 1-м сезоне сериала «Эмпайр-Фоллс» Майлс Роби вот уже больше двух десятков лет управляет небольшой забегаловкой в захудалом американском городе. Когда-то здесь работала преуспевающая фабрика и люди с радостью ехали в Эмпайр-Фоллс. Но сегодня дела обстоят совершенно иначе. Все предприятия закрыты, и город постепенно вымирает. Молодежь уезжает в большие населенные пункты, а старики уходят из жизни. Майлс с тоской наблюдает за судьбой своей малой родины, пытаясь сделать лучше хотя бы жизни собственных домочадцев. Его бывшая супруга выходит замуж второй раз, а дочь-подросток начинает встречаться не с самым надежным парнем.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Эмпайр-Фоллс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Part 1
Сезон 1 Серия 1
28 мая 2005
Серия 2 Part 2
Сезон 1 Серия 2
29 мая 2005
График выхода всех сериалов
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