Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Победитель
Best Television Limited Series, Anthology Series, or Motion Picture Made for Television
Победитель
Best Performance by a Male Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Победитель
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Победитель
Outstanding Limited or Anthology Series
Победитель
Outstanding Contemporary Costumes for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Picture Editing for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
BAFTA 2024
International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
