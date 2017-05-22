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Стража 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Стража
Киноафиша Сериалы Стража Сезоны Сезон 1

Pa-su-kkun 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 32
Продолжительность сезона 32 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стража»

Когда официальная система правосудия дает сбой, остается лишь одно — брать расследование в собственные руки. Так в одну команду объединяются очень разные люди: подозрительный прокурор Ян и его коллега-идеалист Ким, чокнутый хакер Гонг, интровертка Сео, храбрая полицейская Джо и даже священнослужитель Ли. У каждого в жизни случилась трагедия, виновник которой остался на свободе. Чем больше компания погружается в детали, тем понятнее становится, что их истории связаны. Почему, как и кем — предстоит выяснить участникам группы, иначе они не смогут справиться с травмой и жить дальше.
 

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Стража» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 мая 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 мая 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 мая 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 мая 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 мая 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 мая 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
30 мая 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
30 мая 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 июня 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 июня 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
6 июня 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
6 июня 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
12 июня 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
12 июня 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
13 июня 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
13 июня 2017
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
19 июня 2017
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
19 июня 2017
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
20 июня 2017
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
20 июня 2017
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
26 июня 2017
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
26 июня 2017
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
27 июня 2017
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
27 июня 2017
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
3 июля 2017
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
3 июля 2017
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
4 июля 2017
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
4 июля 2017
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
10 июля 2017
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
10 июля 2017
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
11 июля 2017
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
11 июля 2017
График выхода всех сериалов
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