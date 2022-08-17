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Адский шеф (2022), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Адский шеф
Киноафиша Сериалы Адский шеф Сезоны Сезон 1

Адский шеф 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 19
Продолжительность сезона 38 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Адский шеф»

В 1 сезоне шоу «Адский шеф» соединяются кулинарные загадки и экстремальные квесты. Участникам проекта приходится не только заниматься приготовлением пищи, но и искать продукты и инструменты для их приготовления самостоятельно. Также герои могут одержать победу, выполняя задания разной степени сложности. Кулинаров ждут три этапа обучения от азов до вершин кулинарного мастерства: базовая школа и фартуки практикантов, техникум и белые кители, академия и черные кители. В шоу представлены уникальные рецепты разных национальных кухонь. Неизменным ведущим является Константин Ивлев.

Рейтинг шоу

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4.6 IMDb
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Список серий телешоу Адский шеф График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
17 августа 2022
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2022
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
31 августа 2022
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2022
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
14 сентября 2022
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
21 сентября 2022
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
28 сентября 2022
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
5 октября 2022
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
12 октября 2022
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
19 октября 2022
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
26 октября 2022
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
2 ноября 2022
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
9 ноября 2022
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
16 ноября 2022
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
23 ноября 2022
Выпуск 16
Сезон 1 Серия 16
30 ноября 2022
Выпуск 17
Сезон 1 Серия 17
7 декабря 2022
Выпуск 18
Сезон 1 Серия 18
14 декабря 2022
Выпуск 19
Сезон 1 Серия 19
21 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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