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Адский шеф (2022), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Адский шеф
Киноафиша Сериалы Адский шеф Сезоны Сезон 2

Адский шеф 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 19
Продолжительность сезона 38 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Адский шеф»

Во 2-м сезоне шоу «Адский шеф» самый известный повар России продолжит тестировать новичков. Со всей страны в студию канала «Пятница» съезжаются люди, намеренные доказать, что в кулинарии им нет равных. Каждую неделю участники будут получать задания от Константина Ивлева, а также отвечать на его каверзные вопросы, связанные с готовкой. Создавать кулинарные шедевры героям предстоит не только на профессиональной кухне, но и в экстремальных условиях, а продукты будут попадаться отнюдь не классические. До финала дойдут лишь самые стойкие.

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4.6 IMDb
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Список серий телешоу Адский шеф График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
23 августа 2023
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
30 августа 2023
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
6 сентября 2023
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
13 сентября 2023
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
20 сентября 2023
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
27 сентября 2023
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
4 октября 2023
Выпуск 8
Сезон 2 Серия 8
11 октября 2023
Выпуск 9
Сезон 2 Серия 9
18 октября 2023
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 10
25 октября 2023
Выпуск 11
Сезон 2 Серия 11
1 ноября 2023
Выпуск 12
Сезон 2 Серия 12
8 ноября 2023
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 13
15 ноября 2023
Выпуск 14
Сезон 2 Серия 14
22 ноября 2023
Выпуск 15
Сезон 2 Серия 15
29 ноября 2023
Выпуск 16
Сезон 2 Серия 16
6 декабря 2023
Выпуск 17
Сезон 2 Серия 17
13 декабря 2023
Выпуск 18
Сезон 2 Серия 18
20 декабря 2023
Выпуск 19
Сезон 2 Серия 19
27 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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