«Я – Джорджина» – это испанское реалити-шоу о жизни инфлюенсера, бизнесвумен и матери Джорджины Родригес – спутницы легендарного футболиста Криштиану Роналду. Дни Джорджины наполнены хлопотами и приключениями. Она растит детей, помогает любимому мужчине в его карьере, руководит компанией, ведет личный блог, пользующийся популярностью у женщин по всему миру, и участвует в благотворительности. Как ей все это удается? Джорджина сама расскажет об этом и даже покажет свои будни в режиме реального времени.