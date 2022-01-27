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Постер к сериалу Я – Джорджина
Постер к сериалу Я – Джорджина
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4
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Киноафиша Сериалы Я – Джорджина

Я – Джорджина (2022 - …)

Soy Georgina 12+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 41 минута
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 4 часа 47 минут
О чем сериал

«Я – Джорджина» – это испанское реалити-шоу о жизни инфлюенсера, бизнесвумен и матери Джорджины Родригес – спутницы легендарного футболиста Криштиану Роналду. Дни Джорджины наполнены хлопотами и приключениями. Она растит детей, помогает любимому мужчине в его карьере, руководит компанией, ведет личный блог, пользующийся популярностью у женщин по всему миру, и участвует в благотворительности. Как ей все это удается? Джорджина сама расскажет об этом и даже покажет свои будни в режиме реального времени.

Я – Джорджина - тизер второго сезона
Я – Джорджина
тизер второго сезона
В ролях
В ролях
Джорджина Родригес
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Я – Джорджина»
Episode 1
Сезон 2 Серия 1
24 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Я – Джорджина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Я – Джорджина - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 1 эпизод
 
Кадры из телешоу
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