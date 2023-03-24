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Я – Джорджина (2022), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Я – Джорджина
Киноафиша Сериалы Я – Джорджина Сезоны Сезон 2

Soy Georgina 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 6 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Я – Джорджина»

Во 2 сезоне сериала «Я – Джорджина» избранница Криштиану Роналду продолжает рассказывать в эфире о своей повседневной жизни. Дети Джорджины и Криштиану растут, у каждого из них появляются свои интересы и хобби. Конечно, заботливые родители стараются поспособствовать развитию каждого из четверых малышей. Тем временем Джорджина не забывает и о своей карьере. В первую очередь она – не избранница футболиста, а женщина: бизнесвумен, инфлюенсер и модель. Она встречается с представителями благотворительных организаций, участвует в модных показах и пытается совмещать работу с семейной жизнью.

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4.1 IMDb
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Список серий телешоу Я – Джорджина График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ничто не совершенно Nada es perfecto
Сезон 2 Серия 1
24 марта 2023
Жизнь продолжается La vida sigue
Сезон 2 Серия 2
24 марта 2023
Одна за всех, и все за одну Una para todas y toda para una
Сезон 2 Серия 3
24 марта 2023
Пан или пропал La decisión de Gio
Сезон 2 Серия 4
24 марта 2023
Мечты сбываются Sueños cumplidos
Сезон 2 Серия 5
24 марта 2023
Будущее наступило El futuro es ahora
Сезон 2 Серия 6
24 марта 2023
График выхода всех сериалов
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