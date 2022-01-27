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Я – Джорджина (2022), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Я – Джорджина
Киноафиша Сериалы Я – Джорджина Сезоны Сезон 1

Soy Georgina 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 6 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Я – Джорджина»

В 1 сезоне сериала «Я – Джорджина» в центре событий оказывается избранница и постоянная спутница легендарного португальского футболиста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес. Она растит четверых детей своего парня, лишь одного из которых родила сама. Тем не менее это не только любящая женщина и заботливая мать, но и блогер, инфлюенсер, модель и бизнесвумен. Первый сын, Роналду Криштиану – младший, родился от неизвестной девушки и находится полностью на попечении отца. Близнецов Еву и Матео ему родила суррогатная мать. А малышку Алану Мартину произвела на свет Джорджина, которая теперь делится со зрителями страницами своей жизни.

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Список серий телешоу Я – Джорджина График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
День, который изменил мою жизнь… El día que cambió mi vida
Сезон 1 Серия 1
27 января 2022
Не проморгай… Si cierras los ojos, te pierdes un plan
Сезон 1 Серия 2
27 января 2022
Суматошные дни Familia, viajes y trabajo
Сезон 1 Серия 3
27 января 2022
Футбол, каникулы и пол ребенка Fútbol, vacaciones y el sexo del bebé
Сезон 1 Серия 4
27 января 2022
Возвращение к истокам Volver, lo que fui es lo que soy
Сезон 1 Серия 5
27 января 2022
Новый город, новые планы и хорошие новости… Mudanza, proyectos y buenas noticias
Сезон 1 Серия 6
27 января 2022
График выхода всех сериалов
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