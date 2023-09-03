Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Путешествие Гордона, Джино и Фреда (2017), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Путешествие Гордона, Джино и Фреда
Киноафиша Сериалы Путешествие Гордона, Джино и Фреда Сезоны Сезон 4

Gordon, Gino and Fred's Road Trip 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 3 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Путешествие Гордона, Джино и Фреда»

В 4-м сезоне шоу «Путешествие Гордона, Джино и Фреда» друзья продолжает колесить по миру, посещая различные города. Рамзи, Д'Акампо и Сирьяк построили яркую карьеру в кулинарии, но всегда открыты для нового. Их цель – исследовать кулинарные традиции различных регионов и отыскать уникальные вкусы. Во время очередного путешествия они встречают производителей продуктов, посещают рынки, рестораны и готовят вместе с местными гуру удивительные блюда. Шоу понравится как любителям кулинарии, так и тем, кто интересуется культурой и историей разных стран.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
8.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Путешествие Гордона, Джино и Фреда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сумасшедшая жизнь La Vida Loca
Сезон 4 Серия 1
3 сентября 2023
Вечеринка навсегда Fiesta Forever
Сезон 4 Серия 2
4 сентября 2023
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше