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Путешествие Гордона, Джино и Фреда (2017), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Путешествие Гордона, Джино и Фреда
Киноафиша Сериалы Путешествие Гордона, Джино и Фреда Сезоны Сезон 2

Gordon, Gino and Fred's Road Trip 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Путешествие Гордона, Джино и Фреда»

Во 2 сезоне шоу «Путешествие Гордона, Джино и Фреда» в рождественском выпуске Гордон, Джино и Фред отправляются на праздники в Марокко, чтобы лично познакомиться с местной культурой, кухней и совершить покупки на базаре. Они посещают дрессировщика змей, после чего решают немного попариться и посещают хаммам, или турецкую баню. Во время путешествия по Америке герои отправляются в Мексику, чтобы попробовать текилу, поесть острого перца, половить рыбу, принять участие в опасных гонках по бездорожью и отведать лучший в мире завтрак и луча либре. Затем друзья едут в Вегас, чтобы выпить, поужинать и поиграть в азартные игры.

Рейтинг шоу

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8.4 IMDb
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Список серий телешоу Путешествие Гордона, Джино и Фреда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Три амиго в Мексике The Three Amigos in Mexico
Сезон 2 Серия 1
2 апреля 2020
Что происходит в Вегасе What Happens in Vegas
Сезон 2 Серия 2
9 апреля 2020
Лето любви Summer of Love
Сезон 2 Серия 3
16 апреля 2020
Горбатая гора Brokeback Mountain
Сезон 2 Серия 4
23 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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