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Путешествие Гордона, Джино и Фреда (2017), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Путешествие Гордона, Джино и Фреда
Киноафиша Сериалы Путешествие Гордона, Джино и Фреда Сезоны Сезон 3

Gordon, Gino and Fred's Road Trip 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 27 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Путешествие Гордона, Джино и Фреда»

В 3 сезоне шоу «Путешествие Гордона, Джино и Фреда» Гордон, Джино и Фред отправляются на Рождество в Финляндию, чтобы найти Санту. Они также плавают подо льдом, пасут оленей, готовят рождественский пир для традиционной саамской семьи, ищут северное сияние и посещают полярного бариста. Затем Гордон, Джино и Фред едут в Грецию. Трио занимается дайвингом с лобстерами и готовит выпечку на Крите, посещает горячие источники Санторини, а затем переходит к приготовлению традиционных сосисок на Миконосе. Путешественники завершают свое греческое приключение в Афинах, где принимают участие в гонках на древнем олимпийском стадионе.

Рейтинг шоу

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8.4 IMDb
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Список серий телешоу Путешествие Гордона, Джино и Фреда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Мамма Миа! Mamma Mia!
Сезон 3 Серия 1
27 сентября 2021
Битва титанов Clash of the Titans
Сезон 3 Серия 2
4 октября 2021
График выхода всех сериалов
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