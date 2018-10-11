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Путешествие Гордона, Джино и Фреда (2017), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Путешествие Гордона, Джино и Фреда
Киноафиша Сериалы Путешествие Гордона, Джино и Фреда Сезоны Сезон 1

Gordon, Gino and Fred's Road Trip 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Путешествие Гордона, Джино и Фреда»

В 1 сезоне шоу «Путешествие Гордона, Джино и Фреда» Джино знакомит Гордона и Фреда со своим родным городом Неаполем. Они ищут лучшие свежие продукты, которые Южная Италия только может предложить, чтобы устроить настоящий итальянский праздник в честь лучшего друга Джино Марко в Сардинии. Герои отправляются на родину Фреда, во Францию, где друг Фреда, «Король устриц», попросил помочь ему провести первый фестиваль устриц в Аркашоне. Трио должно найти лучший сыр, вино и устрицы, которые может предложить Франция. Затем троица направляется в Шотландию, а Гордон готовится устроить пир для главы клана Рамзи и его друзей. 

Рейтинг шоу

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8.4 IMDb
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Список серий телешоу Путешествие Гордона, Джино и Фреда График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Ограбление по итальянски The Italian Job
Сезон 1 Серия 1
11 октября 2018
Французский связной French Connection
Сезон 1 Серия 2
18 октября 2018
Горный бросок Highland Fling
Сезон 1 Серия 3
25 октября 2018
График выхода всех сериалов
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