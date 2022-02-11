Во 2 сезоне сериала «Слепая любовь» новая партия одиночек расходится по своим капсулам, скрывающим внешность, и начинается традиционная серия слепых свиданий. На сей раз страсти кипят ни на шутку. Не проходит и нескольких дней, как на шоу образуется любовный треугольник. Шейн готов сделать предложение руки и сердца – но кому из девушек? Ответ на этот вопрос разобьет не одно сердце. Мэллори принимает душераздирающее решение, и сразу несколько помолвленных пар покидают свои капсулы, чтобы наконец встретиться со своими избранниками и избранницами лицом к лицу. Всех ли порадует это свидание?