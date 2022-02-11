Menu
Russian
Love Is Blind (2020), season 2

Love Is Blind 16+
Season premiere 11 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 14
Runtime 11 hours 12 minutes
"Love Is Blind" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Слепая любовь» новая партия одиночек расходится по своим капсулам, скрывающим внешность, и начинается традиционная серия слепых свиданий. На сей раз страсти кипят ни на шутку. Не проходит и нескольких дней, как на шоу образуется любовный треугольник. Шейн готов сделать предложение руки и сердца – но кому из девушек? Ответ на этот вопрос разобьет не одно сердце. Мэллори принимает душераздирающее решение, и сразу несколько помолвленных пар покидают свои капсулы, чтобы наконец встретиться со своими избранниками и избранницами лицом к лицу. Всех ли порадует это свидание?

TV Show rating

6.2
Rate 14 votes
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
The Pods Are Open!
Season 2 Episode 1
11 February 2022
Love Triangles
Season 2 Episode 2
11 February 2022
Love in Paradise
Season 2 Episode 3
11 February 2022
Meet the Other Couples
Season 2 Episode 4
11 February 2022
Leaving Paradise
Season 2 Episode 5
11 February 2022
Back to Reality
Season 2 Episode 6
18 February 2022
A Family Affair
Season 2 Episode 7
18 February 2022
Final Adjustments
Season 2 Episode 8
18 February 2022
Bachelor & Bachelorette Parties
Season 2 Episode 9
18 February 2022
The Weddings
Season 2 Episode 10
25 February 2022
The Reunion
Season 2 Episode 11
4 March 2022
After the Altar: Friends Who Adventure Together, Stay Together
Season 2 Episode 12
16 September 2022
After the Altar: It's My Party and I'll Gossip if I Want to
Season 2 Episode 13
16 September 2022
After the Altar: The Future Looks Bright
Season 2 Episode 14
16 September 2022
