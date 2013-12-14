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Ты заплатишь за все (2013 - 2013)

Ты заплатишь за все 12+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Дом Анны всегда был полной чашей: заботливый и обеспеченный муж, послушные дети. Одна беда – серьёзно больна сестра. После курса лечения девушка должна была пойти на поправку, но она внезапно умерла как раз из-за того препарата, с которым связывали надежду на выздоровление. Анна решает наказать виновных в гибели сестры и обращается в суд.Фармацевт-убийца арестован и умирает в тюрьме. Его жена, Наталья, теряет долгожданного первенца. С этого момента она решает отомстить тем, кто виноват в смерти ее мужа и ребенка. Как это решение отразится на семье Анны? И чем обернётся для самой мстительницы?

В ролях
В ролях
Яна Шивкова
Яна Шивкова
Алёна Ивченко
Алёна Ивченко
Михаил Дорожкин
Евгений Кушпель
Олег Метелев
Игорь Филиппов
Игорь Филиппов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ты заплатишь за все - Сезон 1 Сезон 1
2013, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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