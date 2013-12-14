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Ты заплатишь за все 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ты заплатишь за все
Киноафиша Сериалы Ты заплатишь за все Сезоны Сезон 1

Ты заплатишь за все 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 декабря 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ты заплатишь за все»

Дом Анны всегда был полной чашей: заботливый и обеспеченный муж, послушные дети. Одна беда – серьёзно больна сестра. После курса лечения девушка должна была пойти на поправку, но она внезапно умерла как раз из-за того препарата, с которым связывали надежду на выздоровление. Анна решает наказать виновных в гибели сестры и обращается в суд.Фармацевт-убийца арестован и умирает в тюрьме. Его жена, Наталья, теряет долгожданного первенца. С этого момента она решает отомстить тем, кто виноват в смерти ее мужа и ребенка. Как это решение отразится на семье Анны? И чем обернётся для самой мстительницы?

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Список серий 1-го сезона сериала «Ты заплатишь за все» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 декабря 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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