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Укрытие 2023 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Укрытие
Киноафиша Сериалы Укрытие Сезоны Сезон 2

Silo 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 ноября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Укрытие»

Во 2-м сезоне сериала «Укрытие» инженер Джульетта продолжает свое опасное расследование. В то время как жалкие остатки человечества ютятся в подземном бункере, спасаясь от токсичных последствий утраченной цивилизации, героиня пытается найти новые свидетельства гибели своего возлюбленного. Однако открытия Джульетты неожиданно затрагивают не только ее личную жизнь, но и судьбу всех последних людей на планете. Женщина понимает, что правительство «нового мира» многое скрывает от населения бункера. Что, если смерть ее любимого – это не несчастный случай, а попытка замести следы куда более глобального преступления?

Рейтинг сериала

9.0
Оцените 12 голосов
8.1 IMDb
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Список серий сериала Укрытие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Инженер The Engineer
Сезон 2 Серия 1
15 ноября 2024
Приказ Order
Сезон 2 Серия 2
22 ноября 2024
Соло Solo
Сезон 2 Серия 3
27 ноября 2024
Фисгармония The Harmonium
Сезон 2 Серия 4
6 декабря 2024
Спуск Descent
Сезон 2 Серия 5
13 декабря 2024
Баррикады Barricades
Сезон 2 Серия 6
20 декабря 2024
Погружение The Dive
Сезон 2 Серия 7
27 декабря 2024
Книга Куинна The Book of Quinn
Сезон 2 Серия 8
3 января 2025
График выхода всех сериалов
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