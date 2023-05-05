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Укрытие 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Укрытие
Киноафиша Сериалы Укрытие Сезоны Сезон 1

Silo 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Укрытие»

В 1 сезоне сериала «Укрытие» события разворачиваются в недалеком будущем. Случилась экологическая катастрофа, в результате которой планета Земля перестала быть пригодна для жизни людей. Уцелеть удалось всего десяти тысячам человек, которые обосновались в гигантском бункере глубиной в 144 этажа. Герои убеждены, что мир снаружи полностью мертв, воздух токсичен и опасен для жизни. Под страхом смерти каждому в бункере запрещается пытаться выходить на поверхность. Всю информацию герои получают благодаря гигантским мониторам, которые передают обстановку снаружи с внешних видеокамер.

Рейтинг сериала

9.0
Оцените 12 голосов
8.1 IMDb
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Список серий сериала Укрытие График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
День свободы Freedom Day
Сезон 1 Серия 1
5 мая 2023
Выбор Холстона Holston's Pick
Сезон 1 Серия 2
5 мая 2023
Машины Machines
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2023
Правда Truth
Сезон 1 Серия 4
19 мая 2023
Сын уборщика The Janitor's Boy
Сезон 1 Серия 5
26 мая 2023
Реликвия The Relic
Сезон 1 Серия 6
2 июня 2023
Хранители The Flamekeepers
Сезон 1 Серия 7
9 июня 2023
Ханна Hanna
Сезон 1 Серия 8
16 июня 2023
Побег The Getaway
Сезон 1 Серия 9
23 июня 2023
Внешний мир Outside
Сезон 1 Серия 10
30 июня 2023
График выхода всех сериалов
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