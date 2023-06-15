Постапокалиптический сериал «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон продлен на второй сезон

Стриминговый сервис Apple TV + объявил о том, что постапокалиптический сериал «Укрытие», основанный на книжной трилогии «Бункер» Хью Хауи, был продлен на второй сезон.

Шоу повествует о последних 10 тыс. человек на Земле, которые живут в надежном подземном бункере, защищающем их от токсичной атмосферы внешнего мира. Никто из выживших не знает, когда и с какой целью было построено убежище, а любой, кто пытается найти ответы на эти вопросы, попадает в смертельную опасность. Главная героиня — инженер Джульетта (Ребекка Фергюсон), стремящаяся узнать правду о загадочной гибели своего возлюбленного. Расследование приводит ее к раскрытию гораздо более страшной тайны, чем она могла себе вообразить. Теперь женщина в полной мере понимает, что истина и ложь могут быть одинаково смертоносны.

Помимо Фергюсон, в сериале снимаются Коммон, Харриет Уолтер, Чиназа Уче, Эви Нэш и другие. «Укрытие» дебютировало на Apple TV + 5 мая и вскоре после релиза стало самым популярным драматическим шоу сервиса, согласно данным агентства Nielsen.

Шоураннером сериала выступает лауреат премии «Эмми» Грэм Йост («Тихий океан»). Он уже прокомментировал новость о продлении:

«Мы не можем дождаться дня, когда зрители по всему миру вновь погрузятся в эпический мир, созданный нами на основе романов Хью Хауи. Apple поверила в наше видение этого проекта с первого дня, и для нас большая честь получить возможность продолжить историю и раскрыть все тайны, которые хранят наши персонажи».

На данный момент выход первого сезона продолжается. Премьера следующего эпизода состоится завтра, 16 июня.