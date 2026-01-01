Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Вся информация о сериале
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
BAFTA 2024
Production Design
Победитель
Original Music, Fiction
Победитель
Special, Visual & Graphic Effects
Номинант
Costume Design
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Special, Visual & Graphic Effects
Номинант
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