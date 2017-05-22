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Круг 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Круг
Киноафиша Сериалы Круг Сезоны Сезон 1

Sseokeul 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Круг»

Братьям-близнецам Ким У-джину и Ким Бум-гюн было 11 лет, когда они стали участниками первого контакта с внеземной цивилизацией. Гуманоид по прозвищу Бёль, принявшая облик красивой девушки, ненадолго становится частью их семьи, а позже бесследно исчезает вместе с отцом мальчишек. Десять лет спустя У-джин учится на невролога, а Бум-гюн одержим идеей разыскать папу и инопланетянку. Еще через 20 лет детектив Ким Джун-хёк берется за расследование таинственного исчезновения близнецов, которое как-то связано с порядками нового, поделенного на две части, несправедливого мира.
 

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Круг» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 мая 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 мая 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 мая 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 мая 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 июня 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 июня 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 июня 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 июня 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
19 июня 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
20 июня 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
26 июня 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
27 июня 2017
График выхода всех сериалов
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