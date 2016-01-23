В центре событий российского сериала «Средство от разлуки» оказывается преподавательница музыки по имени Екатерина. Однажды на ее пути встречается состоятельный предприниматель Владислав. Между молодыми людьми пробегает искра. Мужчина окружает ее заботой и красиво ухаживает. Катя уверена, что наконец встретила свою судьбу. Они начинают встречаться, и дело идет к свадьбе. Пара задумывается о дальнейшей совместной жизни, Катя выбирает обручальные кольца. Она даже не догадывается, что у ее жениха уже есть жена...