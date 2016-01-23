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Киноафиша Сериалы Средство от разлуки

Средство от разлуки (2016 - 2016)

Средство от разлуки 12+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий российского сериала «Средство от разлуки» оказывается преподавательница музыки по имени Екатерина. Однажды на ее пути встречается состоятельный предприниматель Владислав. Между молодыми людьми пробегает искра. Мужчина окружает ее заботой и красиво ухаживает. Катя уверена, что наконец встретила свою судьбу. Они начинают встречаться, и дело идет к свадьбе. Пара задумывается о дальнейшей совместной жизни, Катя выбирает обручальные кольца. Она даже не догадывается, что у ее жениха уже есть жена...

В ролях
В ролях
Иван Жидков
Иван Жидков
Виталий Кудрявцев
Виталий Кудрявцев
Екатерина Семенова
Екатерина Семенова
Елена Нестерова
Елена Нестерова
Алексей Устинов
Екатерина Соломатина
Екатерина Соломатина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Средство от разлуки - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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