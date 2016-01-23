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Средство от разлуки 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Средство от разлуки
Киноафиша Сериалы Средство от разлуки Сезоны Сезон 1

Средство от разлуки 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Средство от разлуки»

В 1 сезоне сериала «Средство от разлуки» учительница музыки влюбляется в солидного бизнесмена. Катя счастлива и строит планы на будущее. Пара собирается пожениться в ближайшее время. Но Владислав скрывает от своей невесты, что он давно состоит в браке с другой женщиной. Со своей женой Ирой Влад познакомился еще в студенческие годы, и его нынешний успех в бизнесе отчасти связан с ее заслугами. Но Ирина несчастна как женщина. Она так и не смогла стать матерью и терзается от нереализованного желания. Чтобы компенсировать отсутствие детей, Ира посвящает все свое свободное время супругу и окружает его повышенным вниманием…

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Список серий 1-го сезона сериала «Средство от разлуки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 января 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 января 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 января 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 января 2016
График выхода всех сериалов
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