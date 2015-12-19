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Мирт обыкновенный 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мирт обыкновенный
Киноафиша Сериалы Мирт обыкновенный Сезоны Сезон 1

Мирт обыкновенный 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 декабря 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мирт обыкновенный»

В 1 сезоне сериала «Мирт обыкновенный» юная Ирина Калачева одновременно учится в университете, работает и заботится о своих родственниках. Ее самоотверженность давно стала привычным делом для всех домашних. Однажды героине представляется редкий шанс в корне поменять свою жизнь: уехать в столицу с молодым человеком, в которого она влюблена. Но чувство долга не позволяет Ире сделать этого. Проходит несколько лет, героиня становится совсем взрослой, но первая влюбленность так и остается жить в ее сердце. Ира уже не верит, что когда-нибудь она обретет личное счастье. Однако выясняется, что судьба готовит для нее неожиданный сюрприз.

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Список серий 1-го сезона сериала «Мирт обыкновенный» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 декабря 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 декабря 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 декабря 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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