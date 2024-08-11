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План Б, список сезонов

Plan B 18+
Год выпуска 2023
Страна Канада
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал CBC

Рейтинг сериала

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Список сезонов сериала «План Б»
План Б - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 27 февраля 2023 - 10 апреля 2023
 
План Б - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 11 августа 2024
 
Сезон 3
TBA
 
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