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План Б 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала План Б
Киноафиша Сериалы План Б Сезоны Сезон 1

Plan B 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 18 минут
О чем 1-й сезон сериала «План Б»

В 1 сезоне сериала «План «Б» Филипп понимает, что у него есть шанс исправить прошлое. Мужчина готов на все, чтобы вернуть свою возлюбленную Эвелин, с которой они были вместе на протяжении последних шести лет. Спустя некоторое время главный герой начинает понимать, что даже самый незначительный выбор в жизни приводит к серьезным последствиям, которые подчас сложно контролировать. Они влияют не только на него, но и на жизни близких людей. И хотя Филипп может остановить трагические события до того, как они произойдут, он не может стереть воспоминания и связанные с этим эмоции, ведь ни одно действие не остается безнаказанным.

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Список серий 1-го сезона сериала «План Б» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 марта 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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