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Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
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Места съёмок
Основные места съемок сериала План Б
Монреаль, Квебек, Канада
Квебек, Канада
Даты съемок сериала План Б
5 августа 2022 - 21 сентября 2022
Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни
Россиянам будут начислять пенсию по новым правилам СФР — проверяйте «Госуслуги»
Не нужно солить воду в макаронах: шеф-повара в Италии за такое отбивают руки (только испортите любимую «Макфу»!)
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но включите этот с Устюговым: рейтинг 8,3 — лучшая драма о белогвардейцах
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
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