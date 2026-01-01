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Места и даты съемок сериала План Б

Основные места съемок сериала План Б

  • Монреаль, Квебек, Канада
  • Квебек, Канада

Даты съемок сериала План Б

  • 5 августа 2022 - 21 сентября 2022
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