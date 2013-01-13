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Просветленная 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Просветленная
Киноафиша Сериалы Просветленная Сезоны Сезон 2

Enlightened 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Просветленная»

Во 2 сезоне сериала «Просветленная» история Эми Джеллико продолжается. Эми связывается с репортером Джеффом Флендером, который занимается журналистскими расследованиями, чтобы подкинуть ему идею для разгромной статьи. Тем временем в компании, где работает главная героиня, обнаруживают брешь в системе безопасности, и сотрудники правоохранительных органов приходят проверить все компьютеры. Кристу увозят в больницу на скорой помощи. Во время своего пребывания на Гавайях Эми получает послание от Леви. Он сомневается в ее исцелении. Дуги узнает, кто взломал систему, но сомневается в том, что должен сообщить об этом в отдел кадров. 

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Просветленная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ключ The Key
Сезон 2 Серия 1
13 января 2013
Игры мести Revenge Play
Сезон 2 Серия 2
20 января 2013
Высшие силы Higher Power
Сезон 2 Серия 3
27 января 2013
Следуй за мной Follow Me
Сезон 2 Серия 4
2 февраля 2013
Призрак стал видимым The Ghost is Seen
Сезон 2 Серия 5
10 февраля 2013
Все, чего хотела All I Ever Wanted
Сезон 2 Серия 6
17 февраля 2013
Просветленные No Doubt
Сезон 2 Серия 7
24 февраля 2013
Тот, кто изменит мир Agent of Change
Сезон 2 Серия 8
3 марта 2013
График выхода всех сериалов
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