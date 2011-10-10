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Просветленная 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Просветленная
Киноафиша Сериалы Просветленная Сезоны Сезон 1

Enlightened 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Просветленная»

В 1 сезоне сериала «Просветленная» Эми Джеллико, амбициозная сотрудница крупной компании, разрушила собственную жизнь. Она отправилась на Гавайи, где восстановила душевные силы, справилась с депрессией и обрела ресурс. После внутреннего пробуждения Эми полна решимости жить просветленной жизнью. Однако благородные мотивы молодой женщины привносят еще больше беспорядка в ее жизнь и добавляют драматических событий. В скором времени выясняется, что никто из окружения Эми не в восторге от ее новой, просвещенной версии. Главная героиня сталкивается со множеством неожиданных проблем.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Просветленная» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
10 октября 2011
Сейчас или никогда Now or Never
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2011
Чужая жизнь Someone Else's Life
Сезон 1 Серия 3
24 октября 2011
Выходные The Weekend
Сезон 1 Серия 4
31 октября 2011
Плохие матери Not Good Enough Mothers
Сезон 1 Серия 5
7 ноября 2011
Сэнди Sandy
Сезон 1 Серия 6
14 ноября 2011
Одинокие призраки Lonely Ghosts
Сезон 1 Серия 7
21 ноября 2011
Товарищи, объединяйтесь! Comrades Unite!
Сезон 1 Серия 8
28 ноября 2011
День из жизни Хелен Consider Helen
Сезон 1 Серия 9
5 декабря 2011
Гори все огнем Burn It Down
Сезон 1 Серия 10
12 декабря 2011
График выхода всех сериалов
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