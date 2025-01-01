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Постер сериала Мастера мяча: 9009
Киноафиша Сериалы Мастера мяча: 9009 Сезоны

Мастера мяча: 9009, список сезонов

Ballmastrz: 9009 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Эпизод длится 15 минут
Телеканал Adult Swim

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список сезонов сериала «Мастера мяча: 9009»
Мастера мяча: 9009 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 9 апреля 2018 - 7 мая 2018
 
Мастера мяча: 9009 - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 24 февраля 2020 - 23 марта 2020
 
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