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Мастера мяча: 9009 2018 - 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Мастера мяча: 9009
Киноафиша Сериалы Мастера мяча: 9009 Сезоны Сезон 2

Ballmastrz: 9009 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мастера мяча: 9009»

Во 2 сезоне сериала «Мастера мяча: 9009» Эйс находится в глубочайшей депрессии, потому что у него нет семьи и близких людей, с которыми он мог бы поделиться своей любовью к игре и успехами на поле боя. Бэбибол и Газ спешат на помощь. Когда Газ заражается венерическим заболеванием прямо перед ответственным выступлением в ток-шоу, команда собирается прийти на помощь своему тренеру и как можно скорее отыскать лекарство. Препарат должен оказать максимально быстрое воздействие на организм Газа. С Бэбиболом происходят удивительные перемены, которые просто не могли остаться незамеченными.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Мастера мяча: 9009» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Бесконечные объятия: холодные объятия бескровных прародителей! Infinite Hugs: Cold Embrace of the Bloodless Progenitors!
Сезон 2 Серия 1
24 февраля 2020
Позорная болезнь Якети Яка! Не отвечай! Замолчи навсегда! Shameful Disease of Yackety Yack! Don't Talk Back! Be Silenced Forever!
Сезон 2 Серия 2
24 февраля 2020
Тело большого мальчика, сердце большого мальчика! Сможете ли вы вынести боль любви? Бэбибол, откройте для себя сейчас! Big Boy Body, Big Boy Heart! Can You Endure the Pain of Love? Babyball, Discover It Now!
Сезон 2 Серия 3
2 марта 2020
Дети ночи поют серенаду Кормилице возмездия; Кричи, Кровопийца, кричи! Children of the Night Serenade Wet Nurse of Reprisal; Scream, Bloodsucker, Scream!
Сезон 2 Серия 4
2 марта 2020
Когда вы желаете споры When You Wish Upon a Spore
Сезон 2 Серия 5
9 марта 2020
Не выдерживает жару? Идеальная кухонная техника! Прикончи их, воин-бард!! Can't Stand the Heat? Ultimate Kitchen Technique! Finish Them, Warrior Bard!!
Сезон 2 Серия 6
9 марта 2020
Дефектная привязанность?! Уклоняйтесь от своенравных ударов пагубного колчана Купидона! Defective Affection?! Dodge the Wayward Strikes of Cupid's Calamitous Quiver!
Сезон 2 Серия 7
16 марта 2020
Танцевальная свертка?! Эго искажено гелем гордыни для волос! Искупление, Сейчас!! Dance Dance Convolution?! Egos Warped by the Hair Gel of Hubris! Atonement, Now!!
Сезон 2 Серия 8
16 марта 2020
Не позволяйте большой голове вызывать у вас чемпионскую тоску! Вы можете это сделать, лептоны! Старайся изо всех сил, чтобы победить...Прямо сейчас! Don't Let a Big Head Give You the Championship Blues! You Can Do It, Leptons! Try Your Best to Win...Right Now!
Сезон 2 Серия 9
23 марта 2020
Вперед, Истинные голубые друзья побеждают вечно; Паладин небес, начинай сегодня! Onward, True Blue Friends Win Eternal; Paladin of the Heavens, Start Today!
Сезон 2 Серия 10
23 марта 2020
График выхода всех сериалов
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