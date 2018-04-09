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Мастера мяча: 9009 2018 - 2020 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мастера мяча: 9009
Киноафиша Сериалы Мастера мяча: 9009 Сезоны Сезон 1

Ballmastrz: 9009 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мастера мяча: 9009»

В 1 сезоне сериала «Мастера мяча: 9009» после скандального падения одна из величайших участниц знаменитой «Игры», Газ Дигзи, должна возглавить самую слабую команду, которая когда-либо принимала участие в поединках. Газ Дигзи собирается сделать все, что только в ее силах, чтобы проявить себя перед безумным правителем Крайзаром. Газ планирует нанести удар в спину «Лептонам» во время первой игры, где она появляется в качестве капитана аутсайдеров. Однако проявление командной работы шокирует Газ и заставляет изменить мнение о своих новых подопечных. У Эйса и Бэбибола открываются невероятные способности.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мастера мяча: 9009» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Падающая звезда по имени Газ Дигзи падает быстро и сильно A Shooting Star Named Gaz Digzy Falls Fast and Hard
Сезон 1 Серия 1
9 апреля 2018
С пылающим духом командной работы в ее сердце With the Burning Spirit of Teamwork in Her Heart
Сезон 1 Серия 2
9 апреля 2018
Очень специальные мячи Very Special Balls
Сезон 1 Серия 3
16 апреля 2018
Поймать принцессу To Catch a Princess
Сезон 1 Серия 4
16 апреля 2018
Дышите глубже, чтобы победить! Командная работа пробивает неприятный запах одержимости! Breathe Deep to Win! Teamwork Cuts Through the Foul Odor of Obsession!
Сезон 1 Серия 5
23 апреля 2018
Честь! Деньги! Мечи! Донги! Битва карт новичков Ultimate Gaz Boom Boom начинается! Драться! Honor! Money! Swords! Dongs! Ultimate Gaz Boom Boom Rookie Card Battle Begin! Fight!
Сезон 1 Серия 6
23 апреля 2018
Кожаные страсти! 2 сердца, 2 колеса, бесконечные дороги. Погнали сейчас же! Leather Passions! 2 Hearts, 2 Wheelz, Infinite Roadz. Ride Now!
Сезон 1 Серия 7
30 апреля 2018
Голодные спазмы на игровом поле дружбы Hunger Cramps on the Playing Field of Friendship
Сезон 1 Серия 8
30 апреля 2018
Целомудренное крыло холодной индейки против Пылающего кулака снисходительности! Chaste Wing of the Cold Turkey vs Flaming Fist of Indulgence!
Сезон 1 Серия 9
7 мая 2018
Сила через песню; Братство по крови; Искупление через ярость. Пой, падший ангел! Strength Through Song; Brotherhood Through Blood; Redemption Through Rage. Sing, Fallen Angel!
Сезон 1 Серия 10
7 мая 2018
График выхода всех сериалов
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