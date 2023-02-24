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Крендель и щенки 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Крендель и щенки
Киноафиша Сериалы Крендель и щенки Сезоны Сезон 2

Pretzel and the Puppies 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 18
Продолжительность сезона 6 часов 54 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Крендель и щенки»

Во 2 сезоне сериала «Крендель и щенки» продолжается история о длиннющей таксе по прозвищу Крендель и его веселом потомстве. Вместе со своей супругой Гретой главный герой заботится о пятерых очаровательных и в меру шкодливых щенках. В большом собачьем семействе родители одобряют самостоятельность малышей и стараются, чтобы те научились самостоятельно решать свои проблемы. Однако, когда возникнет необходимость, родители всегда готовы оказать помощь детенышам. Нередко четвероногая семья оказывается вовлечена в общественно полезные дела. Например, Педро помогает маленьким собакам участвовать в гонках на тележках с кормом.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Крендель и щенки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Doggie Bags
Сезон 2 Серия 1
24 февраля 2023
Fetch!
Сезон 2 Серия 2
24 февраля 2023
Bow Wow Bows
Сезон 2 Серия 3
24 февраля 2023
Snuggle Trouble
Сезон 2 Серия 4
24 февраля 2023
Ruff Truck
Сезон 2 Серия 5
24 февраля 2023
Flutter Pups
Сезон 2 Серия 6
24 февраля 2023
Pup Fiction
Сезон 2 Серия 7
24 февраля 2023
Night at the Pawspital
Сезон 2 Серия 8
24 февраля 2023
New Tricks
Сезон 2 Серия 9
24 февраля 2023
Outward Hound
Сезон 2 Серия 10
24 февраля 2023
Furry Finders
Сезон 2 Серия 11
24 февраля 2023
Howl Pals
Сезон 2 Серия 12
24 февраля 2023
Pup Tent
Сезон 2 Серия 13
24 февраля 2023
Tree Bark
Сезон 2 Серия 14
24 февраля 2023
Lunch Bunch
Сезон 2 Серия 15
24 февраля 2023
Mama Time
Сезон 2 Серия 16
24 февраля 2023
Pup Meet-Up
Сезон 2 Серия 17
24 февраля 2023
Happy Bark-Day!
Сезон 2 Серия 18
24 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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