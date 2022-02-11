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Крендель и щенки 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Крендель и щенки
Киноафиша Сериалы Крендель и щенки Сезоны Сезон 1

Pretzel and the Puppies 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 17
Продолжительность сезона 6 часов 31 минута
О чем 1-й сезон сериала «Крендель и щенки»

В 1 сезоне сериала «Крендель и щенки» действие происходит в небольшом городке под названием Маттгомери, где живет удивительная собачья семья во главе со псом-домохозяином Кренделем и его трудолюбивой супругой по кличке Грета. Четвероногие супруги много и усердно трудятся, чтобы вырастить своих пятерых щенков. Крендель и Грета пытаются воспитать отпрысков самостоятельными и независимыми псами. Они хотят, чтобы каждый малыш умел самостоятельно решить свои собственные проблемы. Родители часто напоминают им: «Поднимите свои лапы!», когда те сталкиваются с какими-либо неприятностями.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Крендель и щенки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Внеси свой гав Make Your Bark
Сезон 1 Серия 1
11 февраля 2022
Щенок на скачках Pup to the Races
Сезон 1 Серия 2
11 февраля 2022
Побалуй себя Treat Yourself
Сезон 1 Серия 3
11 февраля 2022
Щенки на параде Pups on Parade
Сезон 1 Серия 4
11 февраля 2022
Делай Докси Do the Doxie
Сезон 1 Серия 5
11 февраля 2022
Хот-доги Hot Dogs
Сезон 1 Серия 6
11 февраля 2022
Выложите их в миску Bowl Them Over
Сезон 1 Серия 7
11 февраля 2022
Конус-До Cone-Do
Сезон 1 Серия 8
11 февраля 2022
Добро пожаловать Welcome Waggin'
Сезон 1 Серия 9
11 февраля 2022
Игры с женихом Groom Games
Сезон 1 Серия 10
11 февраля 2022
Шоу должно продолжаться The Show Must Bark On
Сезон 1 Серия 11
11 февраля 2022
Собаки на работе Dogs at Work
Сезон 1 Серия 12
11 февраля 2022
Роллер-доги Roller-Dogs
Сезон 1 Серия 13
11 февраля 2022
Нюхай и делись Sniff & Share
Сезон 1 Серия 14
11 февраля 2022
Пожарные собаки спешат на помощь! Firedogs to the Rescue!
Сезон 1 Серия 15
11 февраля 2022
Детская площадка для щенков Pup-Up Playground
Сезон 1 Серия 16
11 февраля 2022
Веселого Маттгомери! Merry Muttgomery!
Сезон 1 Серия 17
2 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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