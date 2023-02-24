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Крендель и щенки
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Крендель и щенки, список сезонов
Pretzel and the Puppies
0+
Год выпуска
2022
Страна
США
Эпизод длится
23 минуты
Стрим-сервис
Apple TV+
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.7
IMDb
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Список сезонов сериала «Крендель и щенки»
Сезон 1 / Season 1
17 эпизодов
11 февраля 2022 - 2 декабря 2022
Сезон 2 / Season 2
18 эпизодов
24 февраля 2023
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