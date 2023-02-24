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Постер сериала Крендель и щенки
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Крендель и щенки, список сезонов

Pretzel and the Puppies 0+
Год выпуска 2022
Страна США
Эпизод длится 23 минуты
Стрим-сервис Apple TV+

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список сезонов сериала «Крендель и щенки»
Крендель и щенки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
17 эпизодов 11 февраля 2022 - 2 декабря 2022
 
Крендель и щенки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
18 эпизодов 24 февраля 2023
 
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