Постеры сериала «Крендель и щенки»

Уже посмотрели финал «Рыцаря Семи королевств»? Не время расслабляться — собрали все будущие спин-оффы по «Игре престолов»

Стало известно, когда «Грозовой перевал» выпустят онлайн: рекордную кассу все равно набрать не удалось

Будет ли 4 сезон сериала «Соври мне» от Hulu: объясняю, почему этот хит идеально поставил точку в безумии Люси и Стивена

«Война – это все приходящее»: если узнали, откуда цитата, то тест по советскому военному кино точно пройдете на 6/6

Забытый фильм о настоящих героях: к 23 февраля откопали «жемчужину» — зрелище не хуже «Балканского рубежа»

«Вызывает отвращение»: первое российское аниме про войну «заходит» только детям – взрослые крутят пальцем у виска

Уже круче «Магической битвы»: «Киберслав» встал в один ряд с лучшими аниме в истории – от «Евангелиона» до «Ковбоя Бибопа»

За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)

Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели

5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин