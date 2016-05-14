Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Рок дог 3: Битва за бит" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Красавица Гон Шим
Постер к сериалу Красавица Гон Шим
Смотрите за 1
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
2 постера
Смотрите за 1
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Красавица Гон Шим

Красавица Гон Шим (2016 - 2016)

Minyeo Gongsimi 16+
Год выпуска 2016
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 20 часов 0 минут
Смотрите за 1
О чем сериал

Младшая из двух сестер не блещет красотой, зато имеет очень доброе сердце. Но в жизни у неё очень много трудностей, которые она с улыбкой пытается преодолевать. Родители постоянно только и говорят о старшей сестре, красавице и умнице, нахваливают, поддакивают, даже прямо говорят, что её любят больше, совершенно забывая о младшей. Бывший заключенный, а теперь адвокат, простой и добрый мужчина, выполняет свою работу за очень маленькую плату, и потому живет достаточно бедно в небольшой комнате на крыше дома. Другой молодой человек, напротив, всегда был богат и никогда не знал нужды, девушки его обожают. Но он совсем не избалован богатством и, как ни странно, не смотрит на людей свысока.

В ролях
В ролях
Намгун Мин
Ким Бён-ок
Щин Су-хо
У Хён
Пан Мин-а
Джу-ван Он
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Красавица Гон Шим - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши