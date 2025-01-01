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Постер сериала Красавица Гон Шим
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Красавица Гон Шим, список сезонов

Minyeo Gongsimi 16+
Год выпуска 2016
Страна Южная Корея
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SBS

Рейтинг сериала

0.0
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7.4 IMDb
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Список сезонов сериала «Красавица Гон Шим»
Красавица Гон Шим - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов 14 мая 2016 - 17 июля 2016
 
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