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Красавица Гон Шим 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Красавица Гон Шим
Киноафиша Сериалы Красавица Гон Шим Сезоны Сезон 1

Minyeo Gongsimi 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Красавица Гон Шим»

В 1-м сезоне сериала «Красавица Гон Шим» переплетаются судьбы четырех совершенно разных людей. Две родные сестры непохожи настолько, что их на первый взгляд трудно даже отнести к одной семье. Старшая – настоящая звезда, любимица родителей и предмет всеобщего восхищения, ведь она умна, красива и уверена в себе. Зато младшая – скромная и замкнутая дурнушка, о существовании которой порой забывают даже самые близкие люди. Под стать им подбираются и женихи – видный богатый красавчик и скромный провинциальный юрист, едва наскребающий на жизнь. Вот только кому из девушек кто достанется – это уже другой вопрос…

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Красавица Гон Шим» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 мая 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 мая 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 мая 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 мая 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 мая 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 мая 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
4 июня 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
5 июня 2016
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
11 июня 2016
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
12 июня 2016
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
18 июня 2016
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
19 июня 2016
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
25 июня 2016
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
26 июня 2016
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
2 июля 2016
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
3 июля 2016
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
9 июля 2016
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
10 июля 2016
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
16 июля 2016
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
17 июля 2016
График выхода всех сериалов
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