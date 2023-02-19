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Наедине 2019 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Наедине
Киноафиша Сериалы Наедине Сезоны Сезон 3

Forhøret 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 19 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Наедине»

В 3 сезоне сериала «Наедине» Сюзанна находит Сапфир в стрип-клубе и догадывается, что киллер тоже вышел на ее след. Она связывается с Си – бывшим солдатом, которого она когда-то лечила от ПТСР. Неохотно, но он все же соглашается помочь ей и ее новой «подопечной». Однако все эти действия оказываются бесполезными, когда Джон похищает Сюзанну и увозит ее вместе с Сапфир на необитаемый остров в гавани. Оказавшись в смертельной опасности, женщина должна использовать все свои психологические навыки и многолетний опыт работы с сумасшедшими, чтобы выжить и спасти девушку. Каждое слово будет иметь серьезные последствия.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Наедине График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
19 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
19 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
26 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
26 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
5 марта 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
5 марта 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
12 марта 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
12 марта 2023
График выхода всех сериалов
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