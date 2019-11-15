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Наедине 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Наедине
Киноафиша Сериалы Наедине Сезоны Сезон 1

Forhøret 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наедине»

В 1 сезоне сериала «Наедине» офицера полиции Бьерна вызывают в морг для стандартной процедуры опознания тела женщины. Это дело не кажется ему интересным, тем более что судмедэксперты сразу же квалифицируют его как самоубийство. Но то, что он видит на столе патологоанатома, раз и навсегда переворачивает его жизнь. Там лежит его родная дочь. Бьерн отказывается верить, что девушка могла покончить с собой, ведь она всегда была веселым и жизнерадостным человеком и, на первый взгляд, не имела секретов от отца. Но когда он начинает копать вглубь и восстанавливать последние сутки погибшей, он сталкивается с суровой правдой как о дочери, так и о себе самом.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Наедине График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 ноября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 ноября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 ноября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 ноября 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 ноября 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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