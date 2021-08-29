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Наедине 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Наедине
Киноафиша Сериалы Наедине Сезоны Сезон 2

Forhøret 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Наедине»

Во 2 сезоне сериала «Наедине» Сюзанна оплакивает потерю своей дочери. В ее квартире раздается звонок в дверь, и женщина сталкивается с загадочным мужчиной по имени Джон. Странный гость предлагает ей помощь с отказом от курения, но на самом деле его явно интересует нечто другое, возможно, связанное со смертью девушки. Сюзанна разыскивает комиссара полиции Ричарда, чтобы рассказать ему о таинственном человеке. Но тот не проявляет интереса к «бреду скорбящей матери». Зато сотрудница участка Луиза оказывается одной из женщин, которым Сюзанна когда-то помогла с реабилитацией после изнасилования. Она вызывается помочь.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Наедине График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
29 августа 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
29 августа 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
29 августа 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
29 августа 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
29 августа 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
29 августа 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
29 августа 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
29 августа 2021
График выхода всех сериалов
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