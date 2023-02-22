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Постер сериала Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине
Киноафиша Сериалы Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине Сезоны

Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине, список сезонов

Murdaugh Murders: A Southern Scandal 16+
Год выпуска 2023
Страна США
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список сезонов сериала «Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине»
Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
3 эпизода 22 февраля 2023
 
Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
3 эпизода 20 сентября 2023
 
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