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Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине
Киноафиша Сериалы Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине Сезоны Сезон 1

Murdaugh Murders: A Southern Scandal 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине»

В 1 сезоне сериала «Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине» могущественное семейство Мердо держит в руках целый штат на юго-востоке США и постепенно расширяет свою власть за его пределы. На первый взгляд, эти люди – добропорядочная чета бизнесменов, однако под их давлением не вполне законно оказываются все местные предприятия. К сожалению, привлечь их к ответственности практически невозможно… Так думали местные полицейские, пока к порогу дома Мердо не привела дорожка, вымощенная трупами и залитая кровью. Шокирующие трагедии разрушают сплоченное сообщество Южной Каролины и раскрывают ужасающие секреты ее самой известной семьи.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Где Мэллори? Where is Mallory?
Сезон 1 Серия 1
22 февраля 2023
Убийства в Мозеле Murders at Moselle
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2023
Все тайное становится явным No Secrets Are Safe
Сезон 1 Серия 3
22 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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