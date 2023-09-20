Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине
Киноафиша Сериалы Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине Сезоны Сезон 2

Murdaugh Murders: A Southern Scandal 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине»

Во 2-м сезоне сериала «Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине» продолжается история о том, как ужасающие трагедии навсегда изменили сплоченных жителей из Южной Каролины и раскрыли шокирующие секреты одного влиятельного семейства. Напомним, в финале предыдущего сезона гибель Мэгги и Пола стала достоянием мировой общественности. О трагедии написали в средствах массовой информации, новость облетела весь мир. В это время минувшие «несчастные случаи» стали поводом для новых обвинений. Происшествия отразились на главных героях, подтолкнув Алекса к отчаянным, на первый взгляд, действиям.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Убийства Мердо: Скандал в Южной Каролине График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Обычный день A Normal Day
Сезон 2 Серия 1
20 сентября 2023
Алиби Алекса Alex's Alibi
Сезон 2 Серия 2
20 сентября 2023
Какую паутину мы плетем A Tangled Web We Weave
Сезон 2 Серия 3
20 сентября 2023
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше