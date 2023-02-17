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Дурдом 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дурдом
Киноафиша Сериалы Дурдом Сезоны Сезон 1

Дурдом 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 21
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дурдом»

В 1 сезоне сериала «Дурдом» под одной крышей оказываются несколько семей с совершенно разными характерами, интересами, кругами общения и социальными статусами. Дело в том, что все герои становятся жертвами недобросовестного риелтора. Они приобретают замечательный загородный особняк по подозрительно низкой цене, прельстившись большой скидкой. Но всем им невдомек, что основная суть договора прописана мелким шрифтом. Оказывается, они купили не целый дом, а лишь его долю. Остальные части недвижимости принадлежат другим дольщикам. Как же теперь всей этой разношерстной компании ужиться вместе?

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Дурдом График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2023
Статуя
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2023
Смерть Марго
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 2023
Комната
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2023
Секреты
Сезон 1 Серия 5
17 февраля 2023
Отцы и дети
Сезон 1 Серия 6
24 февраля 2023
Самокат
Сезон 1 Серия 7
24 февраля 2023
Гараж
Сезон 1 Серия 8
24 февраля 2023
Дурдомик на дереве
Сезон 1 Серия 9
24 февраля 2023
Работа
Сезон 1 Серия 10
24 февраля 2023
Аукцион
Сезон 1 Серия 11
3 марта 2023
Дружба
Сезон 1 Серия 12
3 марта 2023
Цветы
Сезон 1 Серия 13
3 марта 2023
Бассейн
Сезон 1 Серия 14
3 марта 2023
Детектив
Сезон 1 Серия 15
3 марта 2023
Кот
Сезон 1 Серия 16
10 марта 2023
Кризис
Сезон 1 Серия 17
10 марта 2023
Один-один
Сезон 1 Серия 18
10 марта 2023
Маленькая ложь
Сезон 1 Серия 19
10 марта 2023
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
10 марта 2023
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
10 марта 2023
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