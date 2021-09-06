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Наше время – сейчас 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Наше время – сейчас
Киноафиша Сериалы Наше время – сейчас Сезоны Сезон 2

Wir sind jetzt 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Наше время – сейчас»

Во 2 сезоне сериала «Наше время — сейчас» после шокирующего известия о гибели молодого человека Лора решает скрыться подальше от родителей и друзей, чтобы начать все с чистого листа. Она понимает, что каникулы – ее шанс все изменить. Можно наконец оторваться от родителей и совершать необдуманные поступки, не опасаясь последствий. Лора оказывается на веселой и бесшабашной вечеринке в чужом доме. Вскоре позитивный настрой ребят сменяется, уступая место раздражениями и обидам. Один из близких приятелей Лоры лжет ей прямо в глаза – только зачем и по какой причине? Вскоре владельцы особняка возвращаются, и ребята спасаются бегством...

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Наше время – сейчас График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Я хочу, чтобы мои чувства заткнулись Meine Gefühle sollen schön die Fresse halten
Сезон 2 Серия 1
6 сентября 2021
Без родителей, без правил, без последствий Ohne Eltern, ohne Regeln, ohne Konsequenzen
Сезон 2 Серия 2
7 сентября 2021
Все уже облажались или как? Sind jetzt alle durchgeknallt oder was?
Сезон 2 Серия 3
8 сентября 2021
Это как в состоянии алкогольного опьянения - лучше, чем секс Das ist wie im Rausch – besser als Sex
Сезон 2 Серия 4
9 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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