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Наше время – сейчас 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Наше время – сейчас
Киноафиша Сериалы Наше время – сейчас Сезоны Сезон 1

Wir sind jetzt 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 мая 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наше время – сейчас»

В 1 сезоне сериала «Наше время — сейчас» со стороны жизнь старшеклассницы Лоры кажется беспечной, но девушку тревожит то, о чем она никогда не расскажет даже самым близким школьным подружкам Юлии и Зои. Лора встречается с очаровательным молодым человеком по имени Оливер, по которому тайно вздыхают многие девчонки. Оливер — обаятельный парень, который катается на скейтборде. В отличие от большинства других ребят, он прекрасно воспитан, заботлив и внимателен. Но Лора отказывается верить в искренность молодого человека. У нее нет сомнений, что однажды он изменит ей с другой девушкой. 

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Наше время – сейчас График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Там есть тоник? Ist da überhaupt Tonic drin?
Сезон 1 Серия 1
20 мая 2019
Похмелье, езда на быке и Дэниел в кустах Hangover, Bullenreiten und ein Daniel im Gebüsch
Сезон 1 Серия 2
20 мая 2019
И поэтому я должен теперь вести себя как все? Und deswegen soll ich mich jetzt so verhalten wie alle?
Сезон 1 Серия 3
27 мая 2019
Суки и другие мелочи Bitches & andere Nebensächlichkeiten
Сезон 1 Серия 4
27 мая 2019
График выхода всех сериалов
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