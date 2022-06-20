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Наше время – сейчас 2019 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Наше время – сейчас
Киноафиша Сериалы Наше время – сейчас Сезоны Сезон 3

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Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 20 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Наше время – сейчас»

В 3 сезоне сериала «Наше время — сейчас» в центре событий оказывается Ханнес, которому тяжело принять себя. Ханнес уверен, что он является девушкой, которую заперли в теле молодого человека. Юноша не может понять, как жить дальше. Однажды он знакомится с транссексуалом, и эта встреча полностью переворачивает жизнь главного героя. В это время Лора все еще борется с собой. Миновал целый год со дня гибели Оливера, а она так и не смирилась с утратой и не отпустила прошлое. Однако неожиданное обстоятельство заставляет Лору очнуться и двигаться дальше. Героиню ожидает множество новых испытаний.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Наше время – сейчас График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Я Ханнес Ich bin Hannes
Сезон 3 Серия 1
20 июня 2022
Друг, враг, предатель Freund, Feind, Verräter
Сезон 3 Серия 2
20 июня 2022
Я Хейли! Ich bin Hailey!
Сезон 3 Серия 3
20 июня 2022
Лучшее приходит в конце! Das Beste kommt zum Schluss!
Сезон 3 Серия 4
20 июня 2022
График выхода всех сериалов
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